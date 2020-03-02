شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد حديث الصحف الإسبانية بعد الفوز فى الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر ريال مدريد عناوين الصحف الإسبانية، عقب الفوز المهم الذى حققه على غريمه التقليدى برشلونة بهدفين دون رد، فى كلاسيكو الأرض، الذى أقيم مساء أمس الأول، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الإسبانى.

وقالت صحيفة «ماركا»: «البرنابيو كان مجنونًا»، مضيفة أن الميرنجى فاز على برشلونة فى شوط ثان كبير يستعيد به صدارة الليجا عن جدارة واستحقاق، مشيرة إلى أن فينسيوس الممتاز افتتح التسجيل وقام بسحب ريال مدريد، كما أن كورتوا أنقذ الملكى فى الشوط الأول.

فيما عنونت صحيفة «آس»: «بالقلب»، مشددة على أن هدفا فينسيوس وماريانو يجعلان ريال مدريد فى الصدارة، كما أن كورتوا أوقف هجمات برشلونة فى الشوط الأول.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «البارسا يتنازل»، مشيرة إلى أن برشلونة سيطر لكنه لم يستغل الفرص وسمح للصدارة بالهرب، فيما أغلق كورتوا المرمى، وفى الشوط الثانى حسم فينسيوس وماريانو الكلاسيكو.

وعنونت صحيفة «سبورت»: «الكلاسيكو للأسف»، مؤكدة أن برشلونة حاصر ريال مدريد فى الشوط الأول، لكنه فشل فى التهديف، مضيفة أن الأبيض عاد للحياة بعد تسجيله هدفين.

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وأوضحت أن آخر فوز حققه الفريق الملكى على البارسا، فى معقله، على مستوى السوبر الإسبانى، بثنائية نظيفة، فى 16 أغسطس عام 2017.

كما أصبح نجم ريال مدريد الشاب فينسيوس جونيور، أصغر لاعب يسجل فى مواجهات الكلاسيكو، على مستوى الدورى الإسبانى، خلال القرن الحادى والعشرين، فى عمر 19 عاما و233 يوما، محطما رقم ميسى فى مارس 2007، عندما سجل بعمر 19 عاما و259 يوما.

وواصل الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسبانى، تسجيل أرقامه المميزة مع الفريق الملكى، بعد الفوز على برشلونة 2-0 فى كلاسيكو الأرض الذى جمع الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الليجا.

وقال الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد إن زين الدين زيدان يواصل الارتقاء فى قائمة المدربين بأكبر عدد من المباريات فى ريال مدريد، حيث أدار الفرنسى ضد برشلونة مباراته رقم 198 متجاوزًا رصيد ليو بينهاكر فى هذا التصنيف، ولم يعد يتقدمه سوى ديل بوسكى (246) وميجيل مونيوث (605).

مع فوزه فى الكلاسيكو، أصبح زيدان يحتل المركز الثانى فى قائمة المدربين المدريديستا بأكبر عدد من الانتصارات فى الليجا، حيث فاز الفرنسى فى 89 مباراة فى هذه المسابقة معادلًا رصيد بينهاكر، وحقق زيدان ذلك السجل فى 133 جولة، ولا يتقدمه فى هذا التصنيف سوى ميجيل مونيوث (257).

على الجانب الآخر، واصل الأسطورة الأرجنتينى ليونيل ميسى الصيام عن التسجيل فى مباراة الكلاسيكو، حيث غاب عن معانقة الشباك أمام ريال مدريد لمدة 665 يوما، حيث كان آخر هدف سجله بتاريخ 6 مايو 2018 فى مباراة بالدورى الإسبانى وقد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق. يُذكر أن ميسى هو الهداف التاريخى لمواجهات الكلاسيكو، حيث سجل 26 هدفا فى تاريخ مواجهاته لريال مدريد خلال 43 مباراة.