شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يرشح نجمًا شابًّا لتصدر التصنيف العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقول المصنف الأول عالميا الصربى نوفاك ديوكوفيتش إن منافسه اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس يملك كل المهارات والقدرات المطلوبة للفوز بألقاب البطولات الكبرى واحتلال المركز الأول فى قائمة التصنيف.

وجاءت تصريحات ديوكوفيتش بعد فوزه على تسيتسيباس والتتويج بلقب بطولة دبى للتنس.

وسيطر الثلاثة الكبار وهم ديوكوفيتش والإسبانى رافائيل نادال والسويسرى روجر فيدرر على جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى منذ فوز ستانيسلاس فافرينكا بلقب أمريكا المفتوحة فى 2016.

وتقدم تسيتسيباس (21 عاما) للمركز السادس عالميا وأنهى العام الماضى فائزا بلقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.

وخسر تسيتسيباس فى نهائى بطولة دبى للعام الثانى على التوالى بعد هزيمته فى مباراة اللقب العام الماضى أمام فيدرر.

وقال ديوكوفيتش بعد الفوز على اللاعب اليونانى الشاب 6-3 و6-4 «يسعدنى أنه أكثر من مجرد لاعب تنس وحرصه على الاستفادة من الخبرات وتعلم أشياء جديدة عن نفسه حتى يتسنى له التحسن والتقدم».

وأضاف النجم الصربى «بالنسبة لى هذه هى مواصفات البطل والشخص الذى لديه فرصة كبيرة فى الحصول على صدارة التصنيف الدولى والفوز بألقاب فى البطولات الأربع الكبرى وأن يصبح سفيرا عظيما لرياضتنا. إنه بالفعل كذلك لكن ينتظره مستقبل كبير. أنا على ثقة بذلك».

وأردف ديوكوفيتش «المرء يمر بمراحل إثبات الذات والتعلم والنضج ثم بعد ذلك يأتى فهم الأمور المفيدة لك فى حياتك وفى مسيرتك المهنية. هو رجل ناضج بالفعل الآن وهو ذكى جدا وعاقل جدا».

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فى سياق آخر، سخر ديوكوفيتش من إمكانية الحفاظ على مسيرته الخالية من الهزائم طوال الموسم وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة دبى المفتوحة للتنس للمرة الخامسة فى مسيرته.

وحسم ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم اللقب بفوزه فى المباراة النهائية على اليونانى ستيفانوس تيستيباس المصنف السادس على العالم بنتيجة 6/ 3 و4/6 محققا فوزه الحادى والعشرين دون هزيمة هذا الموسم.

وقال ديوكوفيتش «أحد الأهداف هو عدم التعرض لأى هزيمة طوال الموسم، أنا لا أمزح حقا، لنأخذ الأمور خطوة بخطوة».

وعلق النجم الصربى خلال المؤتمر الصحفى للمباراة بالقول: «لا لا إنه ليس هدفا حقيقيا بالطبع أحاول اغتنام الفرصة، أشعر بالامتنان لما أنا عليه الآن، أعتقد أنها أفضل بداية موسم فى مسيرتى، أشعر بحالة رائعة داخل الملعب».

وأشار «لقد حققت الكثير من الانتصارات المتتالية، سأحاول إبقاء المسيرة مستمرة».

وختم النجم الصربى بالقول «أحاول التركيز على ما يجب علىّ فعله مع نفسى وفريقى لتحقيق النجاح كل يوم من أجل محاولة تقديم أفضل ما لدىّ فى كل مباراة، هذا هدفى الرئيسى».

وسبق لديوكوفيتش الصعود إلى منصة التتويج أربع مرات من قبل فى دبى فى أعوام 2009 و2010 و2011 و2013.

وبدأ ديوكوفيتش مسيرته فى الموسم الحالى بقيادة صربيا للفوز بلقب كأس الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين قبل أن يحصد لقبه الثامن فى بطولة أستراليا المفتوحة فى رقم قياسى.

واحتاج ديوكوفيتش إلى 77 دقيقة فقط للفوز على منافسه اليونانى وتحقيق الانتصار رقم 21 على التوالى.