شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودى يؤجل حسم مصير «إدواردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن إدارة نادى الهلال السعودى قررت تأجيل حسم تجديد عقد البرازيلى كارلوس إدواردو، مهاجم الفريق إلى نهاية الموسم.

كانت إدارة الهلال اتفقت مع إدواردو على تجديد عقده قبل أن تقرر تأجيل حسم الملف إلى نهاية الموسم انتظارا لتقرير المدير الفنى رازافان لوشيسكو.

وقالت الصحيفة إن «بقاء البرازيلى كارلوس إدواردو مع الهلال يرتبط بتقرير الرومانى رازفان لوشيسكو فى نهاية الموسم».

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وأضافت «البرازيلى دخل قبل شهرين فترة الانتقال الحر التى تسمح له بالتوقيع مع أى فريق دون موافقة ناديه الأصلى».

وأوضحت صحيفة «الرياضية» أن «إدارة الهلال اتّفقت سابقا مع اللاعب على تجديد عقده قبل أن تقرر تعليق مصيره، وتنتظر تقرير المدرب الرومانى». ويقضى اللاعب البرازيلى البالغ من العمر 30 عاما موسمه الخامس مع الهلال، وخاض حتى الآن 91 مباراة فى دورى المحترفين سجل خلالها 53 هدفا منها 11 هدفا فى النسخة الحالية من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد مارسيلو بينييرو، وكيل أعمال إدواردو، قبل عدة أسابيع رفض موكله عرضين من ناد إماراتى وآخر برازيلى، كما أكد أن جميع الخيارات مفتوحة أمامه فى الصيف المقبل، سواء البقاء فى العاصمة السعودية أو الرحيل عن الهلال لوجهة أخرى. يذكر أن النجم البرازيلى كان قد تُوج ببطولة دورى أبطال آسيا مع الزعيم السعودى، وشارك فى بطولة كأس العالم للأندية.