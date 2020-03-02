شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألمانى يفتح تحقيقًا فى أحداث مباراة بايرن وهوفنهايم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الألمانى لكرة القدم فتح تحقيق فى الوقائع التى رافقت الفوز الكاسح لبايرن ميونيخ المتصدر على ملعب هوفنهايم بستة أهداف دون رد بالبوندسليجا.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب تصرفات جماهير بايرن ميونيخ، حيث رفعت لافتات مسيئة لديتمار هوب، مالك هوفنهايم، وكان التوقف الثانى فى الدقيقة 77 واستمر لدقائق، فى أحداث غير مسبوقة.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الألمانى لكرة القدم أن لجنة الانضباط ستفتح تحقيقا فى الأمر وسط دعوات متزايدة لتطبيق عقوبات صارمة ضد السلوك العدائى لجماهير الفريق الضيف.

وبعد أن شهدت الثوانى الأولى من الشوط الأول قيام جماهير بايرن بإطلاق ألعاب نارية، توقف اللعب فى الدقيقة 65 عندما رفع المشجعون لافتات مسيئة للمستثمر هوب الذى كان حاضرا فى المدرجات إلى جانب كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذى لبايرن، الذى عانقه واعتذر له.

وتوجه هانز فليك، المدير الفنى لبايرن ميونيخ، باتجاه المدرجات ونجح فى إقناع المشجعين بالكف عن الإساءة ليتواصل اللعب على الفور.

وفى الدقيقة 77، توقف اللعب مجددا بسبب تجدد الإساءة ورفع اللافتات، وبعدها بدقائق عاد اللاعبون إلى الملعب وأبدوا اعتراضهم على تصرف الجماهير، من خلال تبادل تمرير الكرة فى وسط الملعب، وهو ما استمر طوال الـ13 دقيقة المتبقية من زمن المباراة ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

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وتعطلت مباراة بوروسيا دورتموند مع ضيفه فرايبورج، أيضا لبعض الوقت بسبب الأغانى التى رددها المشجعون ضد هوب، كما تم تأجيل بداية الشوط الثانى لمباراة كولن مع شالكه بعد مطالبة اللاعبين والمسؤولين للجماهير بإزالة لافتة مناهضة لهوب.

فى نفس السياق، وصف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لبايرن ميونيخ، ما حدث من جماهير ناديه أمام هوفينهايم بـ«العار» مؤكدًا أنه يشعر بالخجل الشديد مُطالبًا بضرورة اتخاذ خطوات جادة من الاتحاد الألمانى ضد ما حدث.

رومينيجه بعد المباراة قال «ديتمار هوب هو رجل شريف جدًا حرص على أن يؤثر بالإيجاب على كرة القدم فى منطقة هوفينهايم بأسرها، ليس هناك عذر لما حدث اليوم».

رومينيجه واصل «لقد كانت فكرة من اللاعبين بالتشاور مع الحكم، أشعر بالخجل الشديد أنا وبايرن ميونيخ من وجهة نظر هذه الفوضى، أعتقد أنه من الجيد أن نستمر فى اللعب للنهاية، لقد حان الوقت ليتعاون الاتحاد الألمانى مع رابطة البوندسليجا لإيقاف هذه الفوضى».

وأضاف «هذا هو الوجه القبيح لبايرن ميونيخ، لقد قمنا بتصوير كل ما حدث وسنتخذ إجراءات ضد كل من شارك فى الأمر وساهم فى إخماد مصداقية بايرن ميونيخ هنا».

وأتم «ديتمار رد فعله كان عاطفيًا للغاية، وهذا أمر مفهوم، أخبرته أننى لا يمكننى الاعتذار عما حدث، لقد أغمضنا أعيننا على ما حدث منذ مدة طويلة، ولكن أظن أن الآن سيحدث إعادة تفكير فى هذا الأمر بألمانيا».