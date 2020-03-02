شكرا لقرائتكم خبر عن «كابيلو» يدخل دائرة ترشيحات تدريب ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية أن فابيو كابيلو، المدير الفنى السابق ليوفنتوس وميلان وريال مدريد، ضمن المرشحين للعودة إلى الروسونيرى فى الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة إن الخلافات تزداد فى ميلان بين إيفان جازيديس المدير التنفيذى، وزفونيمير بوبان مدير قطاع الكرة، وباولو مالدينى المدير التقنى.
وأشارت إلى أنه بسبب الخلافات يدرس جازيديس التعاقد مع شخص جديد فى الإدارة خلال الصيف المقبل، تحسبًا لرحيل بوبان ومالدينى.
وأوضحت أن جازيديس يرى كابيلو كرجل مثالى للعودة إلى ميلان، بسبب أنه خبير فى كل جوانب كرة القدم وعلى استعداد لمساعدة النادى، لأنه يملك علاقات جيدة مع الاتحاد الإيطالى، كما أنه يعرف بيئة العمل فى الروسونيرى جيدًا.
وكان الخلاف فى إدارة ميلان يعود لتفاوض جازيديس مع رالف رانجنيك، من أجل تولى مهمة المدير الفنى للروسونيرى فى الموسم المقبل، دون إبلاغ بوبان ومالدينى.
على جانب آخر، شددت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، على أنه بالرغم من الانقسام الواضح فى إدارة ميلان الحالية، إلا أن هناك اتفاقا على مصير النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش.
وقالت الصحيفة إنه بغض النظر عن المدرب المستقبلى وجميع التغييرات المحتملة بالنادى، يريد ميلان الرهان على النجم السويدى أيضًا فى الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن ميلان مستعد لتجديد عقد إبراهيموفيتش، الذى ينتهى فى يونيو، وسيؤدى التأهل إلى دورى أبطال أوروبا إلى تفعيله تلقائيًا ولكن النادى يسعى لذلك بغض النظر عن التأهل أم لا.
وأوضحت أن السبب فى ذلك هو أن زلاتان قد أظهر أنه فى حالة جيدة من الناحية البدنية ويمكن أن يحدث الفارق، سواء فى غرفة خلع الملابس أو بقيادته فى الملعب.
وأتمت موضحة أن ميلان سيجدد عقد إبراهيموفيتش لموسم إضافى.
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