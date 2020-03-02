شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال»: لقب «أكابولكو» جاء فى الوقت المناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى رافائيل نادال أن فوزه ببطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، جاء فى لحظة مهمة بالنسبة إليه، لأنه كان يحتاج ذلك كحافز بعد بداية موسمية لم تكن الأفضل.

وعقب تتويجه بالبطولة على حساب الأمريكى تايلور فريتز، المصنف 35 عالميا، قال نادال إن «اللقب يأتى فى لحظة مهمة من الموسم، بعدما واجهت بداية عام، لا أريد أن أقول سيئة، لكن كان يمكن أن تكون أفضل».

وأضاف المصنف الثانى عالميا «بدأت العام مرهقا لأننى لم أحظ بوقت كاف من الراحة، لذلك كان هذا الأسبوع مهمًّا لاكتساب الثقة».

وبعد فوزه على فريتز فى النهائى بنتيجة 6-3 و6-2، توج صاحب الـ33 عاما بلقب البطولة المكسيكية للمرة الثالثة فى مسيرته، حيث سبق أن فاز بها فى 2005 و2013.

وأبرز نادال أن هذا الفوز «يعنى إضافة لقب آخر لخزينتى، الفوز هنا له مذاق خاص بفضل معاملة الناس وقربى من المكسيكيين.. كان أسبوعا رائعا فى أكابولكو ودائما ما أخرج منه بمشاعر إيجابية».

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ومع ذلك، رفض الإسبانى ربط تتويجه بالبطولة ذات الـ500 نقطة بباقى الموسم، وقال «هذا لا يعبر عن كيف سيكون باقى العام، لكنها بداية جيدة تمنحنى الثقة.. ما زلت أنافس حتى اليوم من أجل هذه المشاعر الإيجابية ولإضافة ألقاب».

على جانب آخر، تغلب النرويجى كاسبر رود على الإسبانى ألبرت راموس- بينيالوس ليتأهل إلى ثانى نهائى خلال شهر واحد فى بطولة تشيلى المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وتفوق رود، الفائز ببطولة بوينس أيرس المفتوحة قبل أسبوعين، على راموس- بينيالوس 7-6 و6-2 فى سانتياجو ليضرب موعدا مع البرازيلى تياجو سيبوت وايلد الذى هزم الأرجنتينى رينزو أوليفو 6-1 و6-3 فى المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائى.

وقال رود، البالغ من العمر 21 عاما «أستمتع للغاية بالقدوم إلى أمريكا الجنوبية. إنه مكان استثنائى بالنسبة لى. فى العام الماضى دخلت قائمة أول 100 لاعب على العالم والآن صعدت إلى مباراتين نهائيتين.. هذه طريقة جميلة لإنهاء هذه الرحلة».

ورد رود الإرسال بضربة ناجحة فى الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى ليحصل على رابع نقطة لحسم المجموعة، واستغلها حين فشل راموس- بينيالوس فى رد إرسال اللاعب النرويجى.

ولم يدع رود الزخم يفلت منه فى المجموعة الثانية، وسدد ضربة أمامية ناجحة ليكسر إرسال منافسه الإسبانى ويتقدم 3-2 ثم كسر الإرسال مرة أخرى عندما سدد راموس- بينيالوس ضربة أمامية يسارية فى الشبكة.