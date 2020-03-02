شكرا لقرائتكم خبر عن «مئوية جديدة» تُزيّن قميص «كافانى» مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إدينسون كافانى، مهاجم باريس سان جيرمان، إنجازا رقميا جديدا بمشاركته فى مباراة ديجون، التى انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/0، فى بطولة الدورى الفرنسى.

وصل كافانى للمباراة رقم 200 فى الدورى الفرنسى، علمًا بأنه احتفل منذ أيام بهدفه رقم 200 بقميص النادى الباريسى فى كل البطولات.

وأشارت شبكة «كانال سابورتر» إلى أن المهاجم الأوروجويانى سجل 138 هدفا طوال مشواره بالدورى الفرنسى.

وانضم إدينسون كافانى لقائمة عظماء بى إس جى فى بطولة الدورى الفرنسى، حيث يسبقه كل من ماركو فيراتى (202 مباراة)، تياجو سيلفا ودومينيك روشتو 204، فرانك تاناسى 215 مباراة.

كما يسبقه أيضا كل من جان كلود ليمو ودانييل برافو 217، لويز فرنانديز 225، دومينيك باثيناى 230، دومينيك باراتيلى 239، برنار لاما 242، إيريك رينو 247 مباراة.

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ويأتى على رأس القائمة أيضًا بول لوجوين 248، جويل باتس 254، مصطفى دحلب 268، سيلفان أرمان 285، سافيه سوسيتش 287، وجان مارك بيلوجريه 371 مباراة.

فى سياق آخر، حدد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسى، مدى قوة إصابة أنخيل دى ماريا التى تعرض لها خلال مباراة ديجون، فى الدورى الفرنسى.

قال توخيل عبر شبكة «كانال بلس» الفرنسية «إصابة دى ماريا لا تبدو خطيرة، لقد شعر بآلام بسيطة، لقد تناقشت معه وأبلغنى بعدم شعوره بآلام قوية بل انزعاج بسيط، وكان من الأفضل ألا نخاطر به».

وأكد المدرب الألمانى «الإصابة لن تعوق أنخيل عن المشاركة فى مباراة دورتموند، بل سيكون جاهزا لمواجهة أولمبيك ليون بعد أيام فى كأس فرنسا».

واستبدل دى ماريا بعد مرور 17 دقيقة فقط من اللقاء الذى انتهى بفوز بى إس جى (4-0)، وعنه قال توخيل «لقد كانت ليلة شبه مثالية، لم نترك فرصة أمام ديجون، رغم أنه صادفنا سوء حظ قبل الهدف الأول، ولكن فريقى كان يقظا، وهذا هو الأهم، لقد دافعنا سويا بشكل جيد، وبذلنا جهدا كبيرا».

وواصل «كافانى لم يسجل بسبب سوء الحظ وليس تشكيكًا فى قدراته، لم يكن فى يومه، ومنحت فرصة لماورو إيكاردى، ونجح فى التسجيل من أول لمسة، إنها خطوة جيدة له، أما بالنسبة لكافانى فلا يهم أنه لم يسجل، لأنه يعلم جيدا أنه قادر على استغلال الفرص».

واختتم توخيل تصريحاته عن اللاعب البرازيلى ماركينيوس، مشيرا «لا يمكن التأكيد أننى سأدفع به فى خط الوسط خلال مباراة العودة أمام بوروسيا دورتموند، رغم أنه يتميز بأداء مهام لاعب الوسط وقلب الدفاع».