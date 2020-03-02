شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب» تحارب «كورونا» بـ«ندوة تثقيفية» لتوعية الرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوة تثقيفية من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضى، وذلك لرفع الوعى الثقافى الصحى للرياضيين المشاركين فى بطولات دولية خارج حدود الوطن، وجاءت الندوة تحت عنوان «طرق الوقاية للرياضيين من أخطار فيروس كورونا»، وذلك بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى، حاضر فى الندوة كل من الدكتورة أمانى أبوزيد، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العينى، الدكتورة ريهام غلاب، مدرس وعضو المجلس العلمى لإدارة الأزمات والكوارث الطبية، وذلك فى حضور عدد كبير من اللاعبين الرياضيين فى الألعاب المختلفة.

وتناولت الندوة طرق التعرف على المرض وطبيعته والأغراض التى تظهر على المصابين به، وقد تم التركيز خلال الندوة على سبل وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الرياضيين والفرق الرياضية المختلفة، وكذلك المساهمة والعمل على نشر الوعى بسبل الوقاية داخل المجتمع.

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وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أهمية رفع الوعى الثقافى لدى كل اللاعبين المصريين والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، سواء الذين يشاركون فى بطولات دولية، أو حتى بطولات محلية، مشيرا أيضا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تداعيات انتشار «وباء كورونا»، خصوصا فى الدول التى تستضيف أحداثا رياضية، حتى تتم دراسة المشاركة فى تلك البطولات، بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات المعنية واللجنة الأوليمبية المصرية.

شارك فى الندوة العديد من الرياضيين والمدربين للألعاب الرياضية المختلفة، ومن مدربى المشروع القومى للناشئين والموهبة وكذلك طالبات كلية التربية الرياضية.

من جهة ثانية، حرص صبحى على تهنئة فريق بيراميدز بعد فوزه على نظيره زاناكو الزامبى بثلاثية نظيفة فى لوساكا، أحرزها على جبر ومحمد فاروق وعبدالله السعيد وأجرى الوزير اتصالا هاتفيا بسالم الشامسى، رئيس النادى، تمنى خلاله للفريق المضى قدما نحو المنافسة على لقب الكونفيدرالية، كما شهد الوزير، أمس الأول، مباراة المصرى البورسعيدى مع فريق نهضة بركان المغربى، على استاد السويس الجديد، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، وأكد ثقته فى قدرات لاعبى المصرى على التأهل من المغرب.