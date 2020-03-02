شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرفض الإفراج عن مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادى المصرى برئاسة سمير حلبية التراجع عن تجميد مستحقات لاعبى الفريق الكروى الأول عقب التعادل الإيجابى أمام نهضة بركان المغربى بنتيجة 2-2 فى ذهاب دور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية التى أقيمت بينهما أمس الأول بالسويس.

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كان المجلس قد اتخذ قرارا سابقا بخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بسبب سوء النتائج التى ظهر بها الفريق وتسببت فى تغيير الجهاز الفنى بتعيين طارق العشرى المدير الفنى بدلا من إيهاب جلال المدير الفنى السابق الذى انتقل لتدريب فريق مصر المقاصة.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادى - رفض ذكر اسمه - فإن المجلس كانت لديه الرغبة فى الإفراج عن مستحقات اللاعبين، لكن التعادل مع نهضة بركان المغربى أوقف القرار.

وتوجهت بعثة المصرى فجر أمس إلى المغرب من أجل خوض مباراة العودة أمام نهضة بركان يوم 8 مارس الجارى، وعقد طارق العشرى، المدير الفنى، جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وتخطى الفريق المغربى حتى يستعيد الفريق الثقة فى المرحلة المقبلة. وأكد «العشرى» أنه واجه ظروفا صعبة خلال الفترة التى تولى فيها المسؤولية، لافتا إلى أن الفريق يعانى من نقص اللياقة البدنية وعدم الانسجام داخل الملعب، فضلا عن فقدان الثقة بسبب الهزائم المتكررة التى نالها الفريق فى المباريات السابقة، وشدد المدير الفنى على أنه يسعى لعلاج الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبون حتى يحقق نتيجة إيجابية بالتأهل للمربع الذهبى رغم صعوبة المهمة.