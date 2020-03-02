شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب بمبادرة وزير الرياضة لنبذ التعصب وعودة الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقت مبادرة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لنبذ التعصب وعودة الجماهير المصرية للملاعب ترحيبا واسعا على كافة المستويات الرياضية والاجتماعية والجماهيرية والأمنية وأعلنت جميع الأطراف المنوطة بالمبادرة استعدادها التام للتعاون مع الوزير لإنجاح الفكرة والمساهمة فى تنفيذها على أرض الواقع بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها منظومة كرة القدم فى الآونة الأخيرة.

وأعلنت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى دعمها لمبادرة وفكرة الوزير وأنها ستساند بقوة فكرة نبذ التعصب وعودة الجماهير للملاعب فى المباريات المحلية، وأكد الجناينى على أن اللجنة المؤقتة اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية مع الجهات الأمنية للبدء فى عودة الجماهير.

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ويكثف وزير الشباب والرياضة من جهوده للتنسيق مع مجلس إدارة الأهلى والزمالك من أجل عقد جلسات خاصة ومنفردة من أجل الاتفاق على تبنى المبادرة والمشاركة فيها باعتبارهما العنصر الأساسى لإنجاحها، وأكد الوزير على ثقته فى وطنية رئيسى الناديين مرتضى منصور ومحمود الخطيب لإنجاح المبادرة وعودة الهدوء والجماهير للملاعب المصرية ونبذ التعصب بين جمهور الناديين. من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة أن مصر رائدة فى كافة المجالات، خصوصا النشاط الرياضى بعد استضافة العديد من البطولات العالمية وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية المهمة فى القارة السمراء، وعلى رأسها حفل الكاف للأفضل وبطولتى أمم إفريقيا للكبار والشباب بنجاح منقطع النظير.

وتابع: جمهور الزمالك والأهلى ضربا أروع المثل فى التشجيع المثالى فى مباراتى الترجى وصن داونز والتزاما بالتشجيع المثالى وكان لهما مفعول السحر فى فوز القطبين واقترابهما من التأهل لنصف نهائى البطولة الإفريقية وقال: تابعت بنفسى من الاستاد وسلوك جماهير الناديين وبات لازما علينا عودتهما لمكانهما الطبيعى فى المدرجات، مؤكدا أن مصر تمتلك 7 استادات مجهزة على أعلى مستوى لتنظيم حضور الجماهير دون حدوث أزمة واحدة وقال: لدينا الآن نظام مراقبة بالكاميرات قادرة على تحديد هوية كل شخص يخرج عن النظام أو يثير الشغب، فضلا عن نظام «الفان أى دي» بالإضافة للتنسيق التام مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية لتنظيم عودة الجماهير فى الملاعب وهو ما نجح فيه الأمن بنسبة 100% فى المباريات الإفريقية بعد موافقتهم على إقامة المباراتين فى استاد القاهرة وبحضور أكثر من 30 ألف مشجع لكل فريق.

وأعلن الوزير أنه بصدد تشكيل لجنة من الحكماء ورموز وقدامى كرة القدم المصرية وبعض الأكاديميين والمتخصصين لحل أزمات كرة القدم، وعلى رأسها التعصب بين الجماهير، وأكد صبحى أن رأى هذه اللجنة استشارى فى المقام الأول والأخيرة وليست لها أى علاقة أو تعارض مع اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة وقال: لا يوجد أى خلط أو تضارب بين اللجنتين إطلاقا وأن اللجنة التى ستشكلها الوزارة مثلها مثل اللجنة العلمية التى تمارس عملها الآن لإعداد الأبطال الأولمبيين. وشدد على أن لجنة الحكماء الاستشارية سيقتصر دورها على إبداء الرأى والتناقش مع الوزارة فى كافة الأزمات وكيفية علاجها واقتراح الحلول، مؤكدا أن هناك العديد من الشخصيات والرموز التى ستضم دعوتها للانضمام للجنة، على رأسهم اللواء الدهشورى حرب وعصام عبدالمنعم والدكتور كمال درويش وحسن شحاتة وفاروق جعفر ومصطفى عبدة ومصطفى يونس للاستفادة من خبراتهم الكروية والرياضية.