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بسبب «كورونا».. وزير الصحة التونسي يلمح إلى عدم حضور الجماهير مباراة الترجي والزمالك

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح وزير الصحة التونسى، اليوم الإثنين، أنه من المحتمل عدم إقامة مباراة الزمالك والترجى المقبلة بدورى الأبطال، أو إقامتها دون جماهير.

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وأجاب وزير الصحة التونسى خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن ظهور أول حالة كورونا في تونس، على سؤال بخصوص مباراة الزمالك والترجى، مؤكدًا أن النشاط الرياضى ضمن ما يتم مناقشته في الوقت الحالى.

وقال وزير الصحة التونسى، في تصريحاته، إنهم يدرسون في الوقت الحالى الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها ومن بينها منع الرحلات والمناسبات .

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والترجى التونسى، السبت المقبل، على الملعب الأولمبى في رادس ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

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