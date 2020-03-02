شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الأهلي الشرفية: «سأعود إلى صفوف الجماهير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.
وفي حسابه على فيس بوك، قال «آل الشيخ»: «قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير، مشجعاً ومحباً، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
كانت إدارة النادي الأهلي أكدت في بيان من قبل استمرار تركي آل الشيخ في منصبه رئيسًا شرفيًا
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