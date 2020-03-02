شكرا لقرائتكم خبر عن حماس من جميع لاعبي الزمالك بالمران.. وإشادة خاصة من كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في الجزء الأخير من الملعب، وذلك بنهاية المران الذي أقيم على ملعب النادي، اليوم، وساد التقسيمة الحماس الشديد من اللاعبين، كما شهدت جدية وتركيزا.

واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيورن خلال التقسيمة على جاهزية يوسف اوباما ومحمد عبدالغني لاعبي الفريق بعد انتظامهما، اليوم، في المران عقب العودة من الإصابة، كما تم الاطمئنان على كل اللاعبين، حيث نالوا إشادة خاصة من كارتيرون ومعاونيه سامي الشيشيني، المدرب العام، وأمير عبدالعزيز المدرب على الروح العالية والتركيز والجدية والاستعداد المميز للقاء العودة أمام الترجي التونسي. ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.