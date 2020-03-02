مدرب تشيلسي يعيد وصل حبل الود مع حارسه المنبوذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أثنى مدرب ​تشيلسي​، ​فرانك لامبارد​ على سلوك حارس مرماه ​كيبا أريزابالاغا​ معتبراً أنه يملك مستقبلًا مع البلوز.



وغاب كيبا عن المستطيل الأخضر منذ التعادل 2-2 أمام آرسنال، في 21 كانون الثاني الماضي حيث حل مكانه الحارس البديل ويلي كاباييرو، في ست مباريات.

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وألمح لامبارد إلى إمكانية الدفع بكيبا أمام ​ليفربول​ الثلاثاء ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي.

وصرح لموقع "سكاي سبورتس": "هو محترف كما توقعت، تدرب بصورة جيدة وحافظ على هدوئه ودعم الفريق، وقلت ذلك في كل أسبوع، كوني أتعرض للسؤال عنه بشكل أسبوعي".

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك مستقبل لكيبا تحت قيادته، أوضح: "نعم، كل لاعب هنا يتحكم في مصيره عن طريق الكيفية التي يلعب بها ويتدرب بها، هذا هو تشيلسي الذي يحاول تضييق الفجوة مع القمة، لا يوجد من يمكنه التراخي، نحن ندفع بعضنا البعض يوميا، وفي الصيف سننظر للمجموعة ككل بالطبع، ولكننا الآن لا ننظر لأبعد من مباراة الغد".