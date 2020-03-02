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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان خال: دي يونج لديه نظرة دفاعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
اوضح المدرب السابق لنادي برشلونة لويس فان خال ان أفضل مركز لمواطنه فرينكي دي يونغ في الفريق الكتالوني هو محور الارتكاز.
ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات فان غال التي اتت على الشكل التالي: "يجب أن يلعب دي يونغ في محور الإرتكاز، كما كان يفعل لفترة من الوقت في أياكس، لأنه سيعمل على تحسين الخروج بالكرة".
وأضاف: "لديه نظرة دفاعية إلى الأمام في الأوقات المناسبة، أنا لست مدرب برشلونة، ولكن أعتقد أن راكيتيتش وآرثر يمكنهما اللعب في خط الوسط في نفس مكان دي يونغ حاليًا، وكان بوسع برشلونة تحسين دور قلبي الدفاع عن طريق وضع دي يونغ في المحور الدفاعي".
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