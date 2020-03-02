فان خال: دي يونج لديه نظرة دفاعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

اوضح المدرب السابق لنادي ​برشلونة​ ​لويس فان خال​ ان أفضل مركز لمواطنه ​فرينكي دي يونغ​ في الفريق الكتالوني هو محور الارتكاز.



ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات فان غال التي اتت على الشكل التالي: "يجب أن يلعب دي يونغ في محور الإرتكاز، كما كان يفعل لفترة من الوقت في أياكس، لأنه سيعمل على تحسين الخروج بالكرة".

وأضاف: "لديه نظرة دفاعية إلى الأمام في الأوقات المناسبة، أنا لست مدرب برشلونة، ولكن أعتقد أن راكيتيتش وآرثر يمكنهما اللعب في خط الوسط في نفس مكان دي يونغ حاليًا، وكان بوسع برشلونة تحسين دور قلبي الدفاع عن طريق وضع دي يونغ في المحور الدفاعي".