ستوريدج يتلقى حظرا عالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

تلقى اللاعب دانييل ​ستوريدج​ حظراً عالمياً على المشاركة في كرة القدم حتى حزيران وغُرّم 150 ألف جنيه إسترليني بعد إدانته بانتهاك قوانين الاتحاد الإنكليزي للمراهنات.



حيث تلقى مهاجم ليفربول السابق، الذي أنهى عقده مع نادي طرابزون سبور التركي في وقت سابق من يوم الاثنين، حظراً لمدة أسبوعين وغرامة مالية قدرها 75000 جنيه إسترليني في تموز، بعد أن قضت لجنة تنظيمية بأنه زود شقيقه بمعلومات داخلية بسبب رهان، فيما يتعلق بنقله المحتمل إلى إشبيلية.

اعتبر اتحاد كرة القدم أن القرار كان متساهلاً للغاية وقدم استئنافاً، وقد وجد مجلس استئناف مستقل الآن أن اللجنة التنظيمية أخطأت في تطبيق قواعد الاتحاد ووجدت تهمتين ضد ستوريدج تم رفضها في الأصل.