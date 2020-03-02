فينالدوم: الخسارة امام واتفورد مؤلمة للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

كشف اللاعب الدولي الهولندي لنادي ​ليفربول​ ​جورجينيو فينالدوم​ عن تصريحات ​يورغن كلوب​، بعد هزيمته الأولى امام ​واتفورد​ في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.



ونشر موقع ذا أتلتيك البريطاني تصريحات فينالدوم التي اتت اتت كالاتي: "أود أن أقول إنه كان صادقًا عندما تحدث إلينا لبضع دقائق بعد ذلك، لقد تحدث عن كيف كان لدينا سباق لا يصدق، لكن لا يمكننا أن نغض البصر عن ما حدث في هذه المباراة".

وأضاف: "يورغن أخبرنا أن نقيم المكان الذي حدث فيه الخطأ، ثم نعمل على وضع الأمور في نصابها الصحيح، إنه أمر مؤلم وصعب حقًا، الخسارة تضربك بقوة أكبر عندما لا تخسر في الدوري لفترة طويلة".