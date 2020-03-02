شكرا لقرائتكم أحمد بلال: فعل شيكابالا أمام جمهور الأهلى "فاضح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاتب أحمد بلال نجم الأهلى الأسبق محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك بعد حركته الشهير ضد جمهور الأهلى في مباراة السوبر المحلى الذى جمع الفريقين على ستاد القاهرة وانتهى بتتويج الأبيض باللقب بركلات الترجيح.

قال بلال في تصريحات إذاعية :"زعلان جدا من شيكابالا سب جمهور الاهلي لشيكابالا غير مقبول، كما ان تصرفه ايضا مرفوض نهائيا، خاصة انه كابتن الفريق"

أضاف نجم الأهلى الأسبق:" العقوبة بقيمة اللاعب، وأرى ان العقوبات بها توازن وعدل شيكابالا قام بفعل فاضح، حزنت كثيرا لتصرفه".

وكانت قد قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

Advertisements

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.