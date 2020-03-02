شكرا لقرائتكم نائب رئيس الاتحاد التونسي: تخصيص مدرج لجماهير الزمالك برادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد واصف جليل نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أنه سيتم تخصيص مدرج خاص بجماهير الزمالك خلال مباراة فريقهم أمام الترجي على الملعب الأولمبي برادس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال واصف في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "الدخول سيتم بسلاسة وسيتم تحديد أعداد الجماهير التي ستحضر مباراة الترجي والزمالك غدا الثلاثاء.

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وعن استضافة تونس لنهائي دوري أبطال إفريقيا أكد: خاطبنا الاتحاد الافريقي لاستضافة النهائي الافريقي ولنا باع كبير في تنظيم هذه الأحداث الرياضية ، ونسعى أن نحصل على شرف التنظيم".

وعن تفشي فيروس كورونا في عدد من البلدان العربية علق: "لم نسجل ولا حالة كورونا في تونس والحكومة التونسية تتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس".