شكرا لقرائتكم طارق يحيي لـ مهاجمى الزمالك: ألستم مصريين مثلنا ارفعوا ايديكم عن نادينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، اندهاشه من الحرب الشرسة التي يتعرض لها النادي الأبيض، من عدة جهات خلال الفترة الماضية.

وأضاف يحيي خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوي" الذي يذاع عبر شاشة قناة الزمالك:" لا أصدق ما يتم تداوله الاعلام المصري عن الزمالك في الساعات الأخيرة وقبل أيام قليلة من موقعة الترجي المرتقبة".

وواصل يحيي تصريحاته:" من يهاجم الزمالك بشائعات مغرضة ألستم مصريين مثلنا؟، فساندتم الأهلي والمصري وبيراميدز خلال مشوارهم الأفريقي فلماذا كل هذه الحرب ضد الزمالك، ،ارفعوا أيديكم عن النادي الأبيض".

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وتابع:" إذا كنت تختلف مع إدارة الزمالك فما ذنب النادي في كل هذه الحرب؟".

وأنهى تصريحاته:" جميع هذه الشائعات التي تحدثت عن ترد لاعبي الزمالك ليس لها أي أساس من الصحة، وعلى من يستهدف الزمالك ويعادي مجلس إدارته أن يقوم بالترشح في الانتخابات المقبلة".