شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: الترجى "هيغل" أمام الزمالك وأطلب دعم الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، إنه لا يركز في الشائعات التي يكون الهدف منها النيل من استقرار النادى الأبيض، مطالبا بغض النظر عن الفريق الأبيض والالتفات للسبع فرق الأخرى المتواجدة في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

أضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرناماج زملكاوى على قناة الزمالك إن لاعبى الأبيض على درجة عالية من التركيز ومستعدون بكل قوة لمواجهة الترجى التونسى في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة على ستاد رادس.

أكد أمير مرتضى أن الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يعمل على تجهيز كل اللاعبين خاصة أن بعضهم يعانى من بعض الإجهاد لخوض موقعة رادس لافتا إلى أن الخواجة مميز جيدا في قياسات الأحمال للاعبين.

Advertisements

أوضح المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إلى أنه يحترم الترجى التونسى خاصة انه استتطاع التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا النسختين الماضيتين مشيرا إلى أنه يعلم تماما ان الفريق التونسى لديه الدوافع للعب بغل في مباراة الإياب.

وطلب أمير مرتضى منصور من جمهور الزمالك الوقف خلف الفريق الأبيض في مهمته الأفريقية والالتفاف حوله.