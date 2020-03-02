شكرا لقرائتكم النقاز عن انتقاله للأهلي: مفيش لاعب ميتمناش يلعب لأكبر نادي في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق و سودوفا الليتواني الحالي عن موقفه مع فريقه، مشيرا إل أنه يسير بخطى ثابتة مع فريقه الذي يرتبط معه لنهاية الموسم الحالي، على أن يبحث خوض تجربة جديدة في الصيف المقبل.

قال النقاز في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: " مش عايز أتكلم بخصوص عقدي مع الزمالك ولم افتعل مشكلة داخل النادي ، و ولو عايز اهرب كنت هربت بعد ما جالي عرض كبير من فريق سعودي بعد السوبر المصري السعودي ولكني رفضته لأن الأمور كانت مستقرة وقتها بالزمالك".

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أردف: " متواصل مع فرجاني ساسي وعلي معلول وبالأخص محمود علاء وهو زي اخي وربنا مع الزمالك في مباراة الترجي برادس وربنا ينصرهم".

وعن حقيقة انتقاله للأهلي مع بداية الموسم المقبل، علق النقاز : "والله الحقيقة لسه مفيش حاجة ومفيش أي لاعب ميتمناش يلعب للأهلي لأن زيه زي الزمالك والنجم والترجي ولو فيه حاجة مش هقفل الباب على أي نادي ولو فيه حاجة ربنا يسهل، ومتصورش لو لاعب محترف يرفض اللعب للأهلي لانه من اكبر الفرق في القارة".