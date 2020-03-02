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البدري يتواصل مع حجازي للإطمئنان على إصابته قبل معسكر المنتخب المقبل

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جدة - عمرو شويل تواصل  حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم مع محترفنا المصرى أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي للاطمئنان على الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأخيرة.

 

وطمأن اللاعب مديره الفني على حالته بتأكيده  على عدم تعرضه لأي مزق في العضلة الخليفة وأن ونتائج الأشعة أثبتت وجود شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية وهو ما يضاعف من حظوظه فى لحاقه بمعسكر المنتخب المقبل.

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ويتابع حسام البدري موقف اللاعب وبرنامجه التأهيلي مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب بعد تواصله مع الطبيب المعالج للاعب في ناديه ونقل كافه الأمور للمدير الفني لمتابعة الموقف اولً بأول 

 

يأتي ذلك في ظل حرص المدير الفني على التواصل مع كل المحترفين لمتابعة كل الأمور الخاصة بهم، إلى جانب اللاعبين المحليين.

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