شكرا لقرائتكم أحمد بلال: الاحتراف في الدورى الإيطالى أفضل لرمضان صبحى من مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق، أن استمرار رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزى المعار إلى المارد الأحمر في الاحتراف افضل له بكثير من اللعب في مصر.

وقال بلال خلال تصريحات إذاعية: ما حصل عليه رمضان صبحي مع الاهلي مبلغ كبير للغاية، لا يستحقه أحد في الدوري المصري.

أضاف: انصح رمضان بالاحتراف في الدوري الايطالي، سوف يستفاد بشكل كبير، أفضل بكثير من أن يلعب بالدوري المصري.