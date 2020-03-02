شكرا لقرائتكم أحمد بلال: مروان محسن أخره "15" دقيقة في الملعب وفقد ثقة الجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلي الأسبق، أن مروان محسن مهاجم الأحمر فقد ثقة الجمهور بسبب عدم رضاعم عن مستواه الفني الذى ظهر به اللاعب في المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال بلال خلال تصريحات إذاعية :"مروان فقد العلاقة بينه وبين الجمهور وهذه أخطر الأمور موضحا أن طلب في وقت سابق مشاركة اللاعب لمدة ربع ساعة فقط.

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تابع نجم الأهلى الأسبق:" مروان عندما كان في صفوف بتروجت كان يقدم اأداء افضل من ذلك، أرى انه يحتاج للعمل على نفسه بشكل أكبر".

يترقب الملايين من عشاق الكرة الافريقية عامة والمصرية على وجه الخصوص المباراة الحاسمة والفاصلة بين الأهلي المصري ونظيره صن داونز بطل جنوب افريقيا فى اياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال افريقيا ، والمقرر لها في الثالثة عصر السبت المقبل 7 مارس على ملعب استاد بريتوريا.