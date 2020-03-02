شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يعلن استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن قراره بتقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: " قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الاهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعاً ومحباً.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الاهلي وكل انديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".



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وكان قد علق المستشار تركي آل الشيخ، أيضا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على العقوبات التي صدرت من الاتحاد المصرى لكرة القدم على مباراة السوبر المحلى التي أقيمت في الإمارات، قائلا "كله كوم ويعني ايه كهرباء لـ آخر الموسم؟!!! بقانون مين ده ؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كأس ! و بيبو".

وكانت قد قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.