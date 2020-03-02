شكرا لقرائتكم أكبر لاعب فى العالم يعلن عن احتمالية غيابه عن مباراته الأولى لتعرضه للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عز الدين بهادر لاعب نادى 6 أكتوبر البالغ من العمر 75 عاما، إحتمالية غيابه بنسبة كبيرة عن مباراة فريقه أمام جينيس فى القسم الثالث، بسبب الإصابة، حيث كان من المقرر أن يسجل أول ظهور رسمى يوم السبت المقبل والدخول التاريخ كأكبر لاعب في العالم .

وكتب بهادر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" للأسف تعرضت لاصابة وتورم في الركبة اليمني والعضلات المحيطة بها وموعد مباراة جينيس الأولي يوم ٣/٧ ويحاول الأطباء علاجي و تأهيلي للمباراة وربنا يستر.. دعواتكم".

وتحدث الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظاهرة قيد اللاعبين كبار السن فى الدورى المصرى، وعلى رأسها حالة عز الدين بهادر لاعب نادى 6 أكتوبر الذى يلعب بالقسم الثالث، وقال سلطان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك محددات لقيد اللاعبين وتنوى اللجنة الطبية إجراء فحص طبى لكل لاعب قبل قيده فى النادى التابع له، بحيث لا يكون الأمر مُكلفاً على الأندية، وفى حال وجود خطورة فى قيد اللاعبين سيتم رفضه لأسباب طبية، موضحاً أن دور الاتحاد وضع اللوائح التى تنظم مثل هذه الأمور .

Advertisements



c6bb79b5-d9b2-485a-9a4d-cca8ed9c44b6

وعن حالة اللاعب مؤمن زكريا نجم النادى الاهلي، قال سلطان، فى هذه الحالات سيكون هناك تنسيق مع اللجنة والجهاز الطبى بالنادى لمتابعة حالة اللاعب باستمرار وتقديم الدعم حفاظا على سلامة الجميع .

وفيما يخص تكاليف علاج مؤمن زكريا، قرر مجلس الأهلي، فى اجتماعه الذى عقد مساء الخميس الماضى بمقر النادى بالجزيرة، اعتماد صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق، الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادى موافقة الجهة الإدارية.

وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد فى قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية فى علاج اللاعب، ليؤكد الأهلى أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر فى دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.