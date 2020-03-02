شكرا لقرائتكم تريزيجيه: كان نفسي أحقق لقب مع أستون فيلا ولا أتوقع إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي عن أنه كان يأمل في التتويج ببطولة مع الفيلانز في أول مواسمه مع الفريق، ولكن التوفيق لم يحالف فريقه في حصد لقب كأس رابطة الاتحاد الإنجليزي والتي خسرها فريقه لصالح مانشستر سيتي.

قال تريزيجيه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "كان نفسي اخد بطولة مع استون فيلا ولكن مفيش نصيب وراضي عن تجربتي وبحاول اصنع الفارق وأتمنى التوفيق في اللي جاي".

وعن حقيقة الغاء الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا شدد: "لا أتوقع الغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا".

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أوضح: "الفترة اللي فاتت اول سنة ليا في الدوري الإنجليزي وبحاول على قد ما اقدر أكون موجود مع الفريق مش ببص للمشاركة اهم حاجة أكون موجود ويكون ليا بصمة مع الفريق.

وعن تواصله مع محمد صلاح نجم ليفربول كشف أنه يتواصل مع صلاح ويتقابلون كل أسبوع سواء على الغداء او العشاء ، ولكن أنا وأحمد المحمدي اكثر الوقت مع بعضنا البعض، ولكن صلاح على فترات لانه يتواجد بعيدا عنا".