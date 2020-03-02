تفاصيل استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، متمنيا التوفيق للقلعة الحمراء.

وكتب تركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير، مشجعا ومحبا، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن قبل عدة أشهر رفض استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأحمر، واستمراره في المنصب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتقدم تركي باستقالته من الرئاسة الشرفية في الـ 18 من مايو عام 2018 إلا أن إدارة النادي الأهلي لم ترد بالاستقالة، قبل أن يعلن مجلس إدارة الأحمر استمراره على الرئاسة الشرفية في بداية العام الجاري.

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وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيان بشأن العقوبات التي أصدر اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة السوبر المصري، حيث ظهر لاعبو الأهلي والزمالك بشكل غير لائق. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وكتب تركي آل شيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في ضهرك يا خطيب، في ضهرك يا أهلي “.