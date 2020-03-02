فيروس كورونا يهدد مباراة الترجي التونسي والزمالك في رادس.. الاتحاد التونسي يوضح

أعلن عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسية، تسجيل أول حالة كورونا، داخل تونس، لشاب عائد من إيطاليا. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وأكد وزير الصحة التونسي خلال ندوة صحفية له مساء اليوم بتونس:” أن الشاب تم وضعه في المحجر الصحي، ولكن حالته مستقرة، حيث يبلغ هذا الشاب 27 سنه”.

وكان الترجي التونسي قد أعلن في وقت سابق حضور 50 ألف مشجع لمواجهة الزمالك، في الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمباراة التي ستجمعهما يوم الجمعة القادم.

ويواجه الترجي التونسي نظيره الزمالك، في الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة القادم، بالمباراة التي ستجمعهما على ستاد رادس، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، مدى تأثير الكشف عن أول حالة لفيرس كورونا والذي جرى الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق وزير الصحّة عبداللطيف المكّي في ندوة صحفية ظهر اليوم الإثنين، لدى شاب عائد من إيطاليا.

وقال قيس رقاز المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "بالفعل جرى الكشف عن أول حالة كورونا في تونس ولكن لن تؤثر على مباراتي الزمالك والترجي والوداد والنجم الساحلي". حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وأكد: "الساعات المقبلة من الممكن أن يحدث جديد ولكن حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد ولا تأثير على المباراتين، وجرى تحديد 50 ألف مشجع لمباراة الزمالك والترجي".



يواصل فريق الزمالك استعداداته لخوض مواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد مران الفريق اليوم انتظام كل من يوسف أوباما ومحمد عبدالغني، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وذلك عقب إنهائهما البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع لهما خلال الوقت السابق للتعافي من الإصابات التي كانا يعانيان منها.

وقد عانى أوباما من كدمة بالركبة بينما عبدالغني كان يعاني من شد بالعضلة الضامة، واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على جاهزية الثنائي للفترة المقبلة.

ويستعد الفارس الأبيض لخوض مواجهته المرتقبة أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من البطولة الإفريقية المقرر إقامتها في الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأبيض إلى تونس غدا الثلاثاء استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي.

وتخطى الزمالك عقبة الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضية على ستاد القاهرة.