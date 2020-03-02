لايبزيغ يعتذر لطرده مشجعين يابانيين خوفا من كورونا

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قدم نادي لايبزيغ الألماني الاثنين اعتذاره لمجموعة من المشجعين اليابانيين تم اجبارهم الأحد على مغادرة ملعب "ريد بول أرينا"، وذلك خلال المباراة التي تعادل فيها 1-1 مع ضيفه باير ليفركوزن ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المحلي، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وأعرب لايبزيغ في بيان له عن اسفه الشديد جراء ما حصل، مشيرا إلى أن رجال الامن الخاص "تلقوا تعليمات بتكثيف عمليات التفتيش على مجموعات معينة بسبب المخاطر المحتملة".

واضاف "للاسف، وسط الشكوك الكبيرة المحيطة بهذا الموضوع، تم ارتكب خطأ من جانبنا".

ولفت البيان إلى أن النادي حاول الاتصال بالمشجعين البالغ عددهم حوالي عشرين شخصا، "من أجل دعوتهم إلى المباراة المقبلة على أرضنا".

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وعلى الرغم من أن ألمانيا لم تتأثر بشدة بفيروس كورونا مثل الجارة إيطاليا، الا ان عدد الحالات ارتفع لديها الاثنين الى 157 حالة، بعد ان كان 129 الأحد.

وانتشر فيروس "كوفيد-19" حتى الآن في عشر ولايات من أصل 16 في ألمانيا، مع تواجد أكثر من نصف الحالات المؤكدة في ولاية شمال الراين-وستفاليا، وهي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد.

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