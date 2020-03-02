الاصابة تبعد دولوفو عن واتفورد حتى نهاية الموسم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعلن نادي واتفورد الإنكليزي لكرة القدم الاثنين أن جناحه الإسباني جيرار دولوفو سيغيب عن الملاعب لبقية الموسم بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف المفصلي.

وأكد رئيس النادي نايجل بيرسون أن دولوفو يحتاج إلى جراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها الفريق السبت على ليفربول المتصدر بثلاثية نظيفة.

وقال بيرسون في تصريح لموقع واتفورد "لسوء حظنا وحظه، فان نتائج الفحص اظهرت انه من المحتمل ان يغيب لبقية الموسم. بالتأكيد غياب جيري (دولوفو) سيكون مؤثرا بالنسبة لنا ولكن من المهم ايضا أن نتطلع إلى الأمام بعقلية إيجابية".

واضاف "ماكسي (روبرتو) بيريرا دخل مكان جيري واعتقد انه أبلى جيدا".

Advertisements

وأبدى بيرسون دعمه الكامل ومساندته للاعبه في هذا الوقت وحتى شفائه.

وتشكل اصابة دولوفو ضربة قاسية للفريق الوحيد الذي هزم ليفربول في الموسم الحالي، لاسيما وانه يسعى للبقاء لموسم اخر في الدوري الممتاز.

ويحتل واتفورد المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة وهو يتفوق على بورنموث صاحب المركز الثامن عشر الذي يؤدي إلى الهبوط للدرجة الأولى نهاية الموسم، بفارق الأهداف فقط.