يوفنتوس-ميلان بدون جماهير المناطق الأكثر تضررا بفيروس كورونا

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علن نادي يوفنتوس الاثنين ان مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لكأس ايطاليا بكرة القدم مع ضيفه ميلان ستكون مغلقة بوجه المشجعين القادمين من المناطق الاكثر تضررا من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وبرر يوفنتوس في بيان له قراره بمرسوم تبنته الحكومة الايطالية الاحد حول اجراءات مكافحة الفيروس الذي يحظر التنقل المنظم لمشجعين من لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وكذلك من مقاطعات سافونا وبيسارو وأوربينو حتى الثامن من آذار/مارس.

ولفت بيان النادي إلى أنه سيُطلب من جميع حاملي التذاكر إبراز وثيقة هوية تشير بوضوح إلى المكان الذي يعيشون فيه.

وأشار إلى انه في حال كانت للمنظمين شكوك حول مكان اقامة المشجعين الفعلية، فسوف يُحرمون من دخول الملعب.

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وطلب البيان من الجماهير الحضور باكرا لتسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الملعب.

وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب في سان سيرو بهدف لمثله في 13 شباط/فبراير المنصرم.

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