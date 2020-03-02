إيقاف الدوري السويسري بسبب فيروس كورونا

أصدر الاتحاد السويسري لكرة القدم قراراً بإيقاف مسابقة الدوري السويسري لكرة القدم في جميع الدرجات، وقد تم اتخاذ هذا القرار إجراء احترازي من فيروس كورونا وخالصةً عقب اكتشاف حالات مصابة بهذا الفيروس في سويسرا.

وقد تم إصدار قرار الاتحاد السويسري عقب الاجتماع الذي تم عقده، اليوم الاثنين، مع مسئولي أندية الدوري السويسري، والسبب وراء ذلك هو خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين الجماهير التي ترتاد ملاعب كرة القدم، وجاء ذلك على الرغم من رفض الأندية لهذا الاقتراح بسبب الحقوق التجارية والإعلانية للرعاة، وبالتالي تم اتخاذ قرار بتعليق خوض المباريات حتى 23 مارس الجاري.

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