شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين مواجهات قوية فى إطار دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020 .وشهدت مباريات دور الـ16 بكأس مصر فوز كل من الأهلى على أصحاب الجياد بنتيجة 25/19، وسبورتنج على الجزيرة بنتيجة 25 /23، والمعادى على الحوار بنتيجة 30/ 26، والأوليمبى على تكرير البترول بنتيجة 31/23، وطلائع الجيش على سموحة بنتيجة 28/27، والزمالك على بنها بنتيجة 38 /20.

وتأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما فى دور الـ32 للبطولة، والتى كان مقررا لها الإثنين قبل الماضى على صالة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.

أما الجولة الخامسة بدورى محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من سبورتنج مع الأهلى، وطلائع الجيش مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الزمالك، وسموحة مع الأوليمبى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.