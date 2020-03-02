شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب تحت الأمطار بجنوب أفريقيا فى حضور الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت الأمطار خلال مران الأهلى الذى خاضه عصر اليوم، الإثنين، بمدينة بريتوريا استعداداً لمواجهة صن داونز، حيث تدرب الفريق تحت الأمطار الخفيفة خلال المران الذى جاء فى حديقة قريبة من فندق الإقامة.

واكفتى فريق الأهلى بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على إحدى الحدائق التى تبعد أمتارا قليلة عن فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

وتراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة خوض المران اليوم على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين فى الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء أمس، الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح اليوم، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذى يُرافق الفريق فى جنوب أفريقيا على حضور المران.

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وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى، وفاز الأهلى فى مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.