شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تمنع اللاعب عز الدين بهادر صاحب الـ75 عاما من دخول التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عز الدين بهادر، لاعب نادى 6 أكتوبر البالغ من العمر 75 عاما، احتمالية غيابه بنسبة كبيرة عن مباراة فريقه أمام جينيس فى القسم الثالث بسبب الإصابة، حيث كان من المقرر أن يسجل أول ظهور رسمى يوم السبت المقبل والدخول التاريخ كأكبر لاعب فى العالم.

وكتب بهادر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "للأسف تعرضت لإصابة وتورم فى الركبة اليمنى والعضلات المحيطة بها وموعد مباراة جينيس الأولى يوم 7-3، ويحاول الأطباء علاجى وتأهيلى للمباراة وربنا يستر.. دعواتكم".

وتحدث الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظاهرة قيد اللاعبين كبار السن فى الدورى المصرى، وعلى رأسها حالة عز الدين بهادر لاعب نادى 6 أكتوبر الذى يلعب بالقسم الثالث، وقال سلطان فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك محددات لقيد اللاعبين وتنوى اللجنة الطبية إجراء فحص طبى لكل لاعب قبل قيده فى النادى التابع له، بحيث لا يكون الأمر مُكلفاً على الأندية، وفى حال وجود خطورة فى قيد اللاعبين سيتم رفضه لأسباب طبية، موضحا أن دور الاتحاد وضع اللوائح التى تنظم مثل هذه الأمور .

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عز الدين بهادر