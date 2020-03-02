شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه التحية لشوقي غريب في لقائه المفتوح مع الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية والتقدير لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في لقائه المفتوح مع الإعلاميين بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وقال وزير الشباب إنه من مكانه يقدم التحية لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الذي لعب دورًا وطنيًا وفنيًا على أعلى مستوى خلال قيادته للمنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي استضافتها مصر نوفمبر الماضي وتوج الفريق المصري بالذهب وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء ذلك خلال استعراض الوزير لدور الوزارة والدولة في دعم الفرق الوطنية وباعتباره دارسا لعلم النفس الرياضي وطرق تحفيز الأبطال لتحقيق الإنجازات واستشهد بتجربته مع منتخبي كرة القدم وكرة اليد وكذلك الحرص على استقبال الرياضيين الأبطال في المطار عقب عودتهم متوجين من البطولات الخارجية.

وقال الوزير إنه دور مهم وأساسي للوزير في هذه الامور ولايعنيه مصطلح تدخل حكومي أو غيره لانه دور حيوي يلعبه ممثل الدوله في مثل هذه الامور.

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وكان الدكتور أشرف صبحي قد ادار حوار مفتوح مع كل عدد من الإعلاميين شرح فيه ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية والإجابة على بعض الانتقادات التي قد يوجهها له البعض في عدم التدخل في عدد من الأمور الرياضية مؤكدًا أنه ليس من مهمته التدخل في الأزمات.