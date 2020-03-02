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وزير الرياضة يوجه التحية لشوقي غريب في لقائه المفتوح مع الإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحية والتقدير لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في لقائه المفتوح مع الإعلاميين بمقر وزارة الشباب والرياضة.

 

وقال وزير الشباب إنه من مكانه يقدم التحية لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الذي لعب دورًا وطنيًا وفنيًا على أعلى مستوى خلال قيادته للمنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي استضافتها مصر نوفمبر الماضي وتوج الفريق المصري بالذهب وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

 

وجاء ذلك خلال استعراض الوزير لدور الوزارة والدولة في دعم الفرق الوطنية وباعتباره دارسا لعلم النفس الرياضي وطرق تحفيز الأبطال لتحقيق الإنجازات واستشهد بتجربته مع منتخبي كرة القدم وكرة اليد وكذلك الحرص على استقبال الرياضيين الأبطال في المطار عقب عودتهم متوجين من البطولات الخارجية.

 

وقال الوزير إنه دور مهم وأساسي للوزير في هذه الامور ولايعنيه مصطلح تدخل حكومي أو غيره لانه دور حيوي يلعبه  ممثل الدوله في مثل هذه الامور.

 

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وكان الدكتور أشرف صبحي قد ادار حوار مفتوح مع كل عدد من الإعلاميين شرح فيه ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية والإجابة على بعض الانتقادات التي قد يوجهها له البعض في عدم التدخل في عدد من الأمور مؤكدًا أنه ليس من مهمته التدخل في الأزمات.

 

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على خوض وديتين في شهر مارس المقبل بشكل نهائي في المعسكر المقرر إقامته بدبي ،أمام كرواتيا يوم 26 مارس ثم الأرجنتين يوم 29 من نفس الشهر في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 المقرر لها يوليو المقبل.

من المقرر أن يسافر منتخب مصر الأوليمبي إلى دبي يوم 23 مارس والعودة يوم 31 من نفس الشهر إلى القاهرة.

وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.

 

وعقد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مؤخراً مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

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