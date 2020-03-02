شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان لجماهير الأهلى: دعواتكم يا أعظم جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى رسالة إلى جمهور المارد الأحمر، طالبهم فيها بالدعاء، وذلك بعد أول مران بجنوب إفريقيا اليوم الاثنين، بمدينة بريتوريا، استعداداً لمواجهة صن داونز، حيث تدرب الفريق تحت الأمطار الخفيفة خلال المران الذى جاء فى حديقة قريبة من فندق الإقامة.

ونشر وليد سليمان، صورة من مران اليوم، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً :"دعواتكم يا أعظم جمهور".



وليد سليمان

يشار إلى أن فريق الأهلي خاض أول مران له بجنوب أفريقيا على إحدى الحدائق التى تبعد أمتارا قليلة عن فندق الإقامة في مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

وتراجع رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن فكرة خوض المران اليوم على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل، وقرر خوض مران خفيف للاعبين في الحديقة، وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء أمس، الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة في بريتوريا في التاسعة والربع من صباح اليوم، وحرص محمود الخطيب رئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذي يُرافق الفريق في جنوب أفريقيا على حضور المران.

وتضم قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.. وفاز الأهلي فى مباراة الذهاب أمس الأول بثنائية نظيفة بالقاهرة على فريق صن داونز.

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