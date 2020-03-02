شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع مساعديه قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي. وتشاور المدرب الفرنسي مع سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز حول خطة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، وبعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها بالتدريبات اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.

وتطير بعثة الزمالك مساء غد الثلاثاء إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.