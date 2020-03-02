شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مران الزمالك استعدادًا للترجي فى موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منذ قليل في مقر النادي استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن مباريات العودة بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس الزمالك قد وعد اللاعبين أمس بصرف مستحقاتهم اليوم قبل مران الفريق وهو ما تم بالفعل منذ قليل حيث صرف لاعبو الزمالك مستحقاتهم بقيمة راتب شهرين، ليبدأ الفريق استعداداته لمباراة الجمعة.

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وتطير بعثة الزمالك، مساء غدٍ، الثلاثاء، إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.