شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يخضع لتدريبات خاصة.. وحراس الزمالك فى مهمة شاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بجمانيزيوم النادى، بناء على تعليمات الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، حيث فضل كارتيرون اكتفاء اللاعب بأداء حصة تأهيلية بجمانيزيوم النادى فقط، وعدم انخراطه بصحبة زملائه بالتدريبات الجماعية المقامه حاليا بالنادي.

يأتى ذلك ضمن برنامج استشفاء خاص يتم وضعه من الجهاز الفنى، للاعبين فى أوقات معينة من أجل التغلب على الإرهاق ومعالجة الإجهاد.

وأدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فقرة تدريبية قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس بالفريق، استخدم خلالها المدرب بعض الأدوات التدريبية المعينة لتدريب الرباعى محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحى على امور خاصة، منها سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات عن قرب.

وحرص عبد السلام على الإشادة بالرباعى على ظهورهم بشكل قوى، وثبات المستوى الفنى لهم سواء الذى يشارك والذى لا يشارك بالمباريات.

Advertisements

فيما أدى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته مع باقى افراد الفريق وذلك فى بداية المران الذى أقيم اليوم بملعب النادى، وعقب ذلك خصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية اضافية للاعب، يؤديها بجمانيزيوم النادي. يأتى ذلك بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لجمعة، ومعالجة الارهاق الذى يعانيه اللاعب.

وانتظم يوسف أوباما ومحمد عبدالغنى لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، وذلك عقب إنهائهما البرنامج التأهيلى والعلاجى الذى وضع لهما خلال الوقت السابق للتعافى من الاصابات التى كانا يعانيان منها. وكان أوباما يعانى من كدمة بالركبة بينما عبدالغنى كان يعانى من شد بالعضلة الضامة. واطمأن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على جاهزية الثنائى للفترة المقبلة.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى جلسة مع مساعديه قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

وتشاور المدرب الفرنسى مع سامى الشيشينى وامير عبدالعزيز، حول خطة الفريق استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، وبعض الامور الفنية التى سيتم تنفيذها بالتدريبات اليوم.