شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر على مرحلتين للمنتخب الأولمبى استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، إقامة معسكر على مرحلتين قبل السفر لليابان لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020. وتقام المرحلة الأولى من المعسكر داخل مصر، والثانية فى دولة خارجية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى للدورة الأولمبية.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب على خوض وديتين فى شهر مارس الحالى بشكل نهائى فى المعسكر المقرر إقامته بدبى، أمام كرواتيا يوم 26 مارس ثم الأرجنتين يوم 29 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها يوليو المقبل. ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر الأوليمبى إلى دبى يوم 23 مارس والعودة يوم 31 من نفس الشهر إلى القاهرة.

وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.

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وعقد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعاً مؤخراً مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذى تقدم به شوقى غريب، والذى يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية، وأولها فى شهر مارس الحالى، حيث إن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقاً لرغبة المدير الفني.

وأكد عمرو الجناينى أن الاتحاد يوفر كل الإمكانات من أجل استعداد قوى للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصرى بالفوز بميدالية فى أولمبياد طوكيو، مشدداً على ثقة الاتحاد فى الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار فى تحقيق الحلم وإسعاد الشعب المصرى بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة بعدما نجحوا فى الفوز ببطولة أفريقيا.