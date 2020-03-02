شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بطل الغوص محمد كرم من متحدى متلازمة داون تحت رعاية وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة أقيمت اليوم الاثنين فى محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، احتفالية تكريم بطل سباحة الغوص محمد كرم من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة "متلازمة داون".

ويعد البطل العالمى محمد كرم من متحدى متلازمة داون هو أول لاعب يحترف رياضة الغوص، واستطاع أن يحصل على أكثر من 150 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى المسابقات العالمية والمحلية التى سبق وأن شارك بها.

وقام اللاعب محمد كرم اليوم بالغطس تحت المياه بمحمية رأس محمد و شاركه الفنان أحمد فلوكس، فى إطار رؤية مبادرة "مصر تستطيع" التى تحرص على الدمج بين الرياضة والفن، والترويج لرياضة الغوص بشرم الشيخ، والتأكيد على أن مصر دولة آمنة.

يأتى ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على رعاية أبناء مصر من ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة، والعمل على إشراكهم ودمجهم فى مختلف برامج ومشروعات الوزارة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بهم ورعايتهم، ودعم الأبطال الرياضيين منهم إيمانا بمهاراتهم وقدرتهم على تحقيق الإنجازات فى مختلف البطولات التى يشاركون بها.