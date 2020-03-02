شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل عبد الله جمعة فى الجيم قبل مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته مع باقى أفراد الفريق، وذلك فى بداية المران الذى أقيم اليوم بملعب النادى، وعقب ذلك خصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية إضافية للاعب، يؤديها بجمانيزيوم النادي. يأتى ذلك بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لجمعة، ومعالجة الإرهاق الذى يعانيه اللاعب.

وانتظم يوسف أوباما ومحمد عبدالغنى لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى، وذلك عقب إنهائهما البرنامج التأهيلى والعلاجى الذى وضع لهما خلال الوقت السابق للتعافى من الإصابات التى كانا يعانيان منها. وكان أوباما يعانى من كدمة بالركبة بينما عبدالغنى كان يعانى من شد بالعضلة الضامة. واطمأن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على جاهزية الثنائى للفترة المقبلة.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى، جلسة مع مساعديه قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

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وتشاور المدرب الفرنسى مع سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز، حول خطة الفريق استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، وبعض الأمور الفنية التى سيتم تنفيذها بالتدريبات اليوم.

وتطير بعثة الزمالك مساء غد الثلاثاء إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.=