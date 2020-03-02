شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار: ودية الإنتاج احتكاك جيد للإسماعيلي قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى بودية الفريق التى أقيمت اليوم ضد الإنتاج الحربى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء: "بالتأكيد تلك المباراة تعد احتكاك مميز للفريق، نهدف من خلال التوقف لتجهيز جميع اللاعبين من أجل الوصول لأفضل تشكيل قبل استئناف المباريات بجانب الاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة".

وواصل: "تلك الودية استهدفت أيضًا تجريب مجموعة من الخطط الفنية للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لها ومدى فعاليتها أمام المنافسين".

واتبع السلحدار: "مشاركة اللاعبين مع الفريق تتوقف على المرود الذى يقدمه فى المران".

واختتم حديثه :”نتمنى أن يحالفنا التوفيق فى تحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى والتأهل لنهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال”.

تعادل الإسماعيلى مع الانتاج الحربى بهدف لكل منهما فى الودية التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة ، ضمن الاستعداد للقاء الجونة فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

هدف الإسماعيلى عن طريق وجيه عبد الحكيم ، بينما سجل باسم مرسى هدف الانتاج.

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وكان الفريق قد بدأ بتشكيل ضم ..

حارس مرمى ..محمد فوزى

خط الدفاع ..ابراهيم ابو اليزيد – باهر المحمدى – محمد هاشم – اسامة ابراهيم

خط الوسط .. دونجا – محمد الضرف

أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – همام طارق

فى الهجوم .. كادو

وشارك من مقاعد البدلاء كل محمود البدرى ووجيه عبد الحكيم ومحمد مخلوف وشيلونجو وكماتشو ومدحت فقوسة ومصطفى فارس.