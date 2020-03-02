شكرا لقرائتكم خبر عن "العرض الفشنك" سر تجميد نادر رمضان فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أسباب تجميد نادر رمضان، لاعب الفريق، مؤكداً أن إدارة ناديه رحبت بالاستغناء عن اللاعب فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن نادر رمضان رفض عرضاً للانتقال للقناة مقابل 350 ألف جنيه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بداعى رفضه اللعب بالدرجة الثانية، وأخطر النادى امتلاكه عرضا من بتروجت مقابل 500 ألف جنيه وهو الأمر الذى لم يتحول لصيغة رسمية حالت دون موافقة النادى على رحيله .

وقال نفس المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن نادر رمضان خارج حسابات الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى ، ولن يتم الاستعانة بخدماته لنهاية الموسم ، مؤكداً أن اللاعب فرط فى فرصة ذهبية للظهور بالمباريات الرسمية عن طريق الرحيل عن النادى خلال الميركاتو الشتوى الماضى.

وتعرض نادر رمضان للإصابة بالرباط الصليبى خلال الموسم الماضى مع الإسماعيلى، وبعد تعافيه من الإصابة أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للدراويش .

فى سياق مختلف، أشاد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بالرباعى الشاب مدحت فقوسة ومحمد نصر ومصطفى فارس ومحمد الضرف، بعد تألقهم بشكل لافت للنظر خلال ودية أسوان أمس، موضحا أنهم يمثلون مستقبل النادى المشرق، وفاز الدراويش على زهرة أبناء الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار الاستعداد للقاء الجونة بافتتاح الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

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وأضاف جوميز: "نستعد فى تلك المرحلة بكل قوة من أجل وصول اللاعبين لأعلى جاهزية فنية وبدنية مع علاء الأخطاء التى ظهرت جليا الفترة الماضية".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "هناك بعض اللاعبين فى مرحلة التأهيل منهم فخر الدين بن يوسف ومحمد مجدى حارس المرمى إضافة لأحمد أيمن وسيكونوا جاهزين قبل انطلاق المنافسات الرسمية".

واختتم حديثه: "محمد حمدى زكى تماثل للشفاء من الإصابة مؤخرا وعودته ستضيف كثيرا لكونه احد العناصر المهمة ضمن صفوف الفريق".

وفى نفس الشأن، يحصل لاعبو الإسماعيلى على إجازة من المران غدا الثلاثاء ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء والخميس والجمعة، فيما يدخل معسكراً مغلقاً بداية من السبت المقبل 7 مارس استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها 9 مارس على استاد الإسماعيلية بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام .

ويؤدى محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى تدريبات تأهيلية، ضمن برنامج الاستعداد للقاء الجونة حيث تعرض اللاعب للإجهاد ليغيب عن التدريبات الجماعية بجانب الرباعى فخر الدين بن يوسف وعماد حمدى وأحمد أيمن وعماد حمدى إضافة لمحمد مجدى حارس المرمى.