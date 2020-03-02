شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعادل مع فاركو.. ومصيلحى يعقد جلسة مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري تحت قيادة مديره الفنى طلعت يوسف بهدف لمثله أمام منافسه فاركو فى أولى المباريات الودية التى يخوضها سيد البلد فى معسكره المغلق المقام بالإسكندرية حتى يوم 5 مارس، وتتخلله ثلاث مواجهات. تقدم محمد أنور للاتحاد السكندرى فى الشوط الأول، ونجح فاركو فى إدراك التعادل فى الدقيقة الأخيرة للمباراة.

وأشرك طلعت يوسف معظم لاعبى الفريق الأساسيين خلال شوطى اللقاء، والذى وصفه المدير الفنى لزعيم الثغر بالمفيد نظرا لقيامه بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية خلال المباراة.

ويواجه الفريق غدا فريق دمنهور فى ثانى المباريات الودية التى طلبها طلعت يوسف استعدادا لانطلاق الدور الثانى، والذى يستهله بلقاء الزمالك فى 12 مارس الحالى. ويختتم الاتحاد مبارياته الودية بلقاء الحمام الخميس المقبل بملعب النادى بسموحة.

ويمنح طلعت يوسف اللاعبين راحة سلبية الجمعة على أن يعود الفريق للتدريبات السبت استعداد لمباراة الزمالك يوم 12 مارس الحالى باستاد برج العرب فى الجولة الثامنة عشر للدورى.

Advertisements

ويعقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين اليوم داخل معسكر الفريق ببرج العرب وسيوجه الدعوة للعشاء معهم عقب الجلسة.

واستجاب مصيلحى لطلب اللاعبين بتقسيط العقوبات المالية التى فرضها عليهم عقب الهزيمة من أسوان فى الدورى وهى 30 الف جنيه لكل لاعب، وتم خصم الجزء الأول من القسط.

وتعد المرة الأولى التى يكتمل الصفوف بعد عوده أحمد راشد للتدريبات الجماعية حيث يعد الفريق مكتمل القوة الضاربة استعدادا لمباراة الزمالك، والتى سيغيب عنها احمد رفعت ورزاق سيسيه نظرا للاتفاق المبرم بين الناديين، بينما يغيب نور السيد لتنفيذ عقوبة الطرد.

من ناحية أخرى يدرس طلعت يوسف تغيير مركز السورى عمر الميدانى من قلب الدفاع إلى الوسط المدافع بسبب النقص الحاد فى هذا المركز فى زعيم الثغر، وعدم التعاقد مع لاعب فى نفس المركز خلال فترة الانتقالات الشتوية .

ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى أحمد نبيل مانجه وهشام محمد ونور السيد فى منطقة وسط ملعب الاتحاد منذ بداية الموسم، إلا أنه دائما ما يتم استبعاد أحدهم إما للإيقاف مثل نور السيد المقرر غيابه فى اللقاء المقبل أمام الزمالك بعد طرده فى اللقاء الأخير للفريق أمام أسوان فى دور الستة عشر لكأس مصر، او للإصابة التى ضربت هشام محمد فى منتصف الموسم الحالى وأبعدته عن المشاركة فى عدد كبير من المباريات .