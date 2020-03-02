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توقيع عقود 3 محلات بسور الزمالك للبنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عقدا مع البنك الأهلى المصرى لتأجير 3 محلات بسور النادى بشارع جامعة الدول العربية بحق انتفاع لمدة 25 عاما مع دفع إيجار لمدة سنتين مقدما.

حضر التوقيع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، وأشرف زكى أمين الصندوق، وعلاء مقلد عضو مجلس الإدارة، ورحاب أبو رجيلة عضو المجلس السابق، مهندس الصفقة، ومن البنك الأهلى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإدارى، وأشرف البكرى رئيس المشروعات، وحسام شاكر رئيس قطاع الشئون الإدارية، ورزق شبل مدير عام العقود ومحمد طارق من إدارة العقود.

وأشاد المستشار مرتضى منصور رئيس النادى بالدور الذى قام به رحاب أبو رجيلة عضو المجلس السابق، مؤكدا أن هناك من يخدم الزمالك حتى لو كان بعيدا عن أى منصب.

وتطير بعثة الزمالك، مساء غد، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.

 

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