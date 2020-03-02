شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر وزير الداخلية.. ويشيد بجهود وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر والتحية لوزير الداخلية محمود توفيق، ورجال الشرطة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري الأبطال أول من أمس، وتحمل رجال الشرطة العبء الأكبر، وكان لهم الدور البارز في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الحضاري اللائق.

وأشار رئيس الأهلي، في خطاب أرسله إلى وزير الداخلية، إلى تقدير النادي ومجلس إدارته التعاونَ الذي كان واضحًا من رجال الأمن مع جماهير الأهلي، سواء في الدخول أو الخروج أو أثناء المباراة، وكذا الحرص على تأمين سلامة الجميع.. كما كان التعاون صادقًا وواضحًا منذ البداية، عندما تفهمت وزارة الداخلية موقف الأهلي وطلبه العادل بإقامة المباراة المشار إليها باستاد القاهرة بدلًا من ملعب السلام، لزيادة السعة الجماهيرية.. وهو ما وافق عليه وزير الداخلية ورجاله المخلصون، الذين استحقوا التقدير لمساندتهم كل الأندية المصرية.. كما خص الأهلي بالشكر كلَّ الجهات المعنية، التي أسهمت في المشهد الرائع الذي ظهر عليه استاد القاهرة من كل الوجوه.

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كما وجه مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمساندته فريق الأهلي في مشواره الإفريقي، وجهوده الكبيرة التي بذلها للتواصل مع كل الجهات المعنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا باستاد القاهرة بدلًا من ملعب السلام، لزيادة السعة الجماهيرية، وتوفير الدعم المعنوي لفريق الأهلي في مباراته المهمة.

كما أشاد مجلس إدارة الأهلي بحرص وزير الرياضة على حضور المباراة المشار إليها، والوقوف خلف فريق الأهلي ومساندته، وهو أمر يعكس اهتمامه وتقديره للمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه كل الأندية المصرية، والتي يقوم بها على الوجه الأكمل.